O slobode (konšpiračného) prejavu

Vo svete konšpirátorov sa objavila nová „atómová bomba pravdy“. Je ňou profesionálne natočný dokument Plandemic. Jeho popularita každým dňom stúpa. Dôvod? Pretože ho odvšadiaľ “zámerne” sťahujú a mažú.

Konšpirátora v jeho pravde nič neutvrdí viac ako keď je daný dokument, súbor či informácia z internetu odstránená. Ak žijete v predstave, že zlé a tajné reptiliánske/satanistické/iluminátske elity vás chcú ovládať a nedovolia vám zistiť pravdu, je zmazanie a potláčanie týchto názorov len utvrdenie v ich mylnom svetonázore. A tak sa vďaka pôvodne dobrej myslenej snahe o zastavenie šírenia nebezpečných klamstiev týmto konšpiráciam naopak nechcene pomáha. Zákázané ovocie jednoducho chutí najlepšie. A pri konšpiráciach platí rovnica zakázané = pravdivé.

Môj argument proti odstraňovaniu konšpirácií z internetu ale nie je účelový. Nie som proti tomu len preto, že to z konšpirátorov robí „martýrov“ za pravdu a pomáha to v ich šíreniu. Ide mi o princíp. Súkromné spoločnosti ako Facebook či Google si môžu so svojím produktom robiť čo uznajú za vhodné. Ak nechcú, aby ich výtvory slúžili ako platforma pre zavádzanie a konšpirácie, môžu takýto obsah jednoducho zmazať. Svojich klientov predsa využívať ich služby nenútia. Ak sa nám Facebook nepáči, nemusíme ho jednoducho využívať. Nie je to ale až tak ľahké, keďže pri moci, ktorú tieto giganty majú a vplyve na spoločnosť sa dá hovoriť o „corporate responsibility“ a teda by mali viac zvažovať svoje kroky.

Mazanie týchto príspevkov je nielenže kontraproduktívne, ale ide proti princípu slobody prejavu. Žijeme v pluralitnej demokracii a jednoducho máme právo mýliť sa. Som presvedčený, že konšpirátori šíria bludy. Nie sú ale jediní. Ak by sme verejný diškurz mali limitovať na „pravdu“, bol by značne obmedzený. Nehovoriac o samotnom probléme definície toho, čo vlastne tá pravda je. Ak ste presvedčený, že 5G pomáha šíriť koronavírus a nemáte na to žiadne dôkazy, mali by ste mať právo deklarovať to aj verejne. A ostatní by mali právo považovať vás za hlupáka.

Princíp slobody prejavu by mal byť zachovaný aj v čase krízy. Chápem, že konšpirácie situáciu zhoršujú. Ak jednoducho ľudia uveria mýtom o vakcinácii, nezachráni nás v boji proti koronavírusu žiadna vakcína a ľudia budú umierať. Chápem že je prirodzené, že mnohí práve kvôli urgentnosti volajú po potláčaní takýchto prejavov. Ak by sme tak ale učinili čo i len dočasne, neznamenalo by to, že pokušeniu limitovať obsah internetu by sme sa zbavili aj po kríze. Je to nebezpečná cesta, ktorá by nás na konci mohla dostať do situácie, ktorú by sme si nikdy nepriali.

Okrem toho je veľmi problematické definovať, čo je pravda. Kto má právo ju zadefinovať? Majú pravdu socialisti, alebo neoliberáli? Konzervatívci, alebo liberáli? Zástancovia teórie kolektívnej imunity alebo lockdownu? Sám sa snažím prikláňať k vedeckému konsenzu. Zo všetkých ciest ako dojsť k objektívnej pravde je vedecká metóda so svojimi princípmi jednoducho najdokonalejšia. Aj vedci sa ale dokážu mýliť, čo sme v histórii už mnohokrát zažili. Takisto nevieme presne definovať, čo je konšpiráciou a čo len zavádzaním alebo misinterpretáciou. Ostáva nám len akási Wittgensteinovská intuícia o zmysle jazyka ako jeho používaní. Jednoducho by bolo problémom určiť, čo je presne ten neželaný obsah, čo je hoax a čo konšpirácia. O to horšie by bolo, ak by takýmto regulátorom mal byť štát. Patent na pravdu nemá jednoducho nikto. Chápem, že konšpirácie a hoaxy nevedú k ničomu dobrému. Podrývajú vieru v demokraciu, vedu a inštitúcie. Môžu narobiť veľa zlého. Sú ale daňou za slobodu prejavu. Tá totiž obsahuje aj právo na slobodné hlásanie nezmyslov.

Ak chceme proti týmto nezmyslom bojovať. Robme tak argumentami a vysvetľovaním. Áno viem, nie je to ľahká cesta a podobá sa často skôr na hádzanie hrachu o stenu. Niekedy sú ale správne veci jednoducho ťažšími.

Nenechajme sa preto zviesť dobrými myšlienkami a nestaňme sa cenzormi s patentom na pravdu.