USA nemajú právo sankcionovať Nord Stream 2

Nemusí sa nám to páčiť, ale Nord Stream 2 je realitou. Napriek jeho kontroverznosti sú americké sankcie len vypočítavým a svojvoľným aktom bez reálneho opodstatnenia.

Spojené štáty uvalili sankcie na firmy, ktoré spolupracujú v projekte plynovodu Nord Stream 2. Argumentom je, že tento plynovod posilňuje závislosť EÚ na ruskom plyne. Napriek odporu Poľska, Slovenska a Európskej Komisie je ale Nord Stream 2 realitou a v ďalšom roku by cez neho mali prúdiť prvé dodávky plynu do Nemecka. Krok USA je ale obyčajným aktom svojvôle a útokom na európsku suverenitu.

Nord Stream 2 je kontroverzný projekt. Od odhalenie zámeru Gazpromu vybudovať tento plynovod totiž vznikla otázka, do akej miery je tento projekt ekonomický a do akej je to len nástrojom ruskej zahraničnej politiky. Nord Stream 1 je totiž využívaný len na polovicu a preto kritici NS 2 celkom logicky hovoria o snahe Ruska odstrihnúť Ukrajinu od tranzitu plynu (čo by Ukrajine prinieslo obrovskú ekonomickú stratu). Gazprom naopak hovorí o ekonomickom imperatíve, keďže európska spotreba do plynu má podľa prognóz rásť – jej zvýšeniu napomôže nemecký energiewende a klesajúca produkcia plynu v Nórsku a Holandsku. Nord Stream 2 má preto zabezpečiť dostatočné kapacity exportu plynu v budúcnosti a má pomôcť európskej energetickej bezpečnosti. Je ale jasné, že skutočným zámerom je prvá odstrihnutie Ukrajiny. Gazprom je totiž stále závislý na tranzite plynu cez jej územie, aby naplnil dlhodobé kontrakty na plyn. Treba ale uznať, že Ukrajina pre Rusko a EÚ ale nebola ideálnym partnerom, pretože dlhodobo dochádzalo ku kradnutiu a zadržiavaniu plynu z jej strany, čo bol koniec koncov jednou z príčin plynovej krízy v 2008.

Okrem Ukrajiny medzi hlavných kritikov projektu patrilo Poľsko, Slovensko a Európska Komisia. Zatiaľ čo pre nás ide hlavne o stratu poplatkov za tranzit, Poľsko a EK zdôrazňovali prehĺbenie závislosti na ruskom plyne. EK sa snažila proti NS 2 bojovať legislatívnymi pákami. Tretí energetický balík, ktorý zakazoval jednej firme kontrolovať produkciu a tranzit plynu sa ale Gazpromu podarilo obísť vytvorením konzorcia, samotný NS 2 je vybudovaný v medzinárodných vodách, takže legislatíva Únie sa naň nevzťahuje. Posledným pokusom EK zamedziť Nord Streamu bola snaha o získanie rozhodovacích práv na schválenie budovania infraštruktúry z tretích krajín, no členské štáty s takýmto rozšírením právomocí Komisie pochopiteľne nesúhlasili.

Nord Stream 2 je teda realitou. Napriek spomínaným problémom sa Gazpromu (v spolupráci s európskymi firmami) podarilo projekt dokončiť. Napriek legislatívnym prekážkam ale projekt spĺňa náročnú legislatívu a okrem politického nátlaku sa voči nemu už nedá zakročiť. Rusov a Nemcov,(ale aj Česko, ktoré sa stane významnou tranzitnou krajinou) takýto výsledok teší. Američanom ale nie. Vďaka bridlicovej revolúcií sa USA stali významným hráčom v obchode s LNG. Sám Rick Perry nazval americký plyn „Fredom gas“ a medzi ciele jeho exportu samozrejme patrí práve Európa. Sankcie voči Nord Streamu majú teda aj ekonomický základ. Američanom by sa samozrejme páčilo, keby sme kupovali viacej plynu od nich a menej od Rusov. Aj ja by som bol rád, keby sme boli závislí na americkom a nie ruskom plyne. Realita je ale taká, že ruský plyn je jednoducho lacnejší a dostupnejší. Nemci si to dobre uvedomujú a aj preto podporovali výstavbu Nord Streamu.

Američania ale žiadny reálny dôvod na sankcie voči Nord Stream 2 nemajú. Na rozdiel od obsadenia Krymu sa Rusi tentokrát nedopustili porušenia medzinárodného práva, či agresie voči inému štátu. Aj keď sa nám to nemusí páčiť, Nemci jednoducho majú právo sa s Rusmi o novom plynovode transparentne dohodnúť. Európska solidarita zrejme má svoje medze. Arbitrárne sankcie založené na zištných dôvodoch sú len svojvôľou hegemóna, snažiaceho sa diktovať krajinám EÚ od koho majú a od koho nemajú kupovať plyn. Prekvapujúce to ale nie je. Koniec koncov, žijeme v ére Trumpa.